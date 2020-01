Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei bittet Nachbarn um Hinweise auf Einbrecher in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0113

Nach einem Einbruch im Geistviertel in Lünen und einem gescheiterten Einbruchsversuch in Niederaden bittet die Polizei Zeugen um Hinweise auf verdächtige Personen.

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Moltkestraße im Geistviertel ereignete sich am Mittwoch (29.1.2020) gegen 12 Uhr. Die Täter hebelten eine Balkontür auf und erbeuteten Bargeld. Eine Beschreibung des oder der Tatverdächtigen gibt es nicht.

Am Grünen Weg in Lünen-Niederaden versuchten Unbekannte zwischen Dienstag (28.1., 21 Uhr) und Mittwoch (29.1., 10 Uhr) über eine Terrasse in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die jedoch gut gesicherten Türen konnten sie nicht öffnen. Auch in diesem Fall gibt es keine Täterbeschreibung.

Die Polizei bittet Anwohner beider Straßen um Hinweise an die Kriminalwache, falls sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Hinweise bitte an die Rufnummer 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell