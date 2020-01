Polizei Dortmund

POL-DO: Raser aus Lüdenscheid überholt Rettungswagen auf dem Wallring in Dortmund

Dortmund (ots)

Ohne gültigen Führerschein, aber deutlich zu schnell war ein 19-jähriger Autofahrer aus Lüdenscheid am Mittwoch (29.1.2020) in Dortmund unterwegs. Mit seinem Golf GTI überholte er auf dem Wall in der Innenstadt einen Rettungswagen und zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Polizisten stoppten den Raser.

Vorher fiel der Raser dem Team des Rettungswagens und weiteren Autofahrern auf. Sie beobachteten schnelle Spurwechsel und Slalomfahrten bei hohem Tempo und verständigten gegen 23.30 Uhr die Polizei. Der 19-Jährige beschleunigte den Golf immer wieder mit laut aufheulendem Motor. Er war mit mehr als 100 km/h unterwegs und kam auf dem Schwanenwall auch einem Streifenwagen entgegen.

Polizisten verfolgten den Pkw. Auf dem Königswall endete die Fahrt. Gegenüber der Polizei zeigte der 19-Jährige null Verständnis für die Kontrolle. Den Golf sowie den im Kosovo ausgestellten und in Deutschland nicht gültigen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Da sich der junge Fahrer seit mehr als sechs Monaten in Deutschland aufhält, hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen.

Wie der 19-Jährige seine Rückfahrt nach Lüdenscheid organisierte, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

