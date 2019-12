Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand im Westend, eine Person aus der Wohnung gerettet

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Am heutigen Sonntag (29.12.2019) wurde die Feuerwehr Frankfurt gegen 16:21 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Staufenstraße ins Westend alarmiert. Das Feuer war aus bislang unbekannten Gründen in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr ging sofort mit mehreren Trupps unter Umluftunabhängigen Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Eine Person konnte aus der Brandwohnung gerettet werden und wurde dem anwesenden Rettungsdienst übergeben. Das Feuer konnte zügig mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Die Verrauchung wurde mittels eines Lüfters aus der Wohnung entfernt. Zwei Bewohner des Hauses wurden mittels einer Drehleiter aus dem 4.OG und dem 5.OG gerettet. Die anderen Bewohner des Hauses konnten dieses selbstständig verlassen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis etwa 17:30 Uhr an. Über die Schadenshöhe und der Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell