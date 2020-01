Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Fahrerlaubnis am Verkehrsunfall beteiligt

Grevenbroich (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag (15.01.), gegen 15:50 Uhr, in Frimmersdorf, wurde ein Beteiligter leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden. An der Einmündung Energiestraße/Zur Wassermühle waren ein Mercedes und ein Ford Transit zusammengestoßen. Der 37-jährige Fahrer des Ford ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

