Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gewinner des Malwettbewerbs: Ereignisreicher Tag bei der Polizei

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Strahlende Kindergesichter gab es am letzten Ferientag bei der Polizei in Neuss. Die Kriminalprävention hatte die drei Sieger des Malwettbewerbs vom Familienfest auf Schloß Dyck zur Preisverleihung in die Polizeiwache Neuss eingeladen. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler waren aufgerufen, ein Bild mit einem Polizeierlebnis zu malen. Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Aus knapp 80 Bildern wählte sie die ersten Plätze aus. Die drei Gewinner, die 10-jährige Ewa Fielenbach aus Meerbusch, die 10-jährige Sophie Bollessen aus Schwalmtal, sowie der 6-jährige Fabian Kempkes aus Dormagen, verbrachten gemeinsam mit ihren Müttern erlebnisreiche Stunden bei der Polizei. Auf dem Stundenplan standen, neben der Erkundung eines Streifenwagens und eines Motorrades, auch der Besuch des Gewahrsams. Handschellen, Einsatzhelme und Schutzwesten - alles durfte aus- und anprobiert werden. Neben "Fahndungsfotos", fertigten die Kinder Fingerabdrücke und entnahmen bei sich eine Speichelprobe. Sichtlich begeistert und mit vielen neuen und spannenden Eindrücken im Gepäck verabschiedeten sich die Drei von ihrer Begleiterin und Mitinitiatorin des Malwettbewerbs, Kriminalhauptkommissarin Ira Klug.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bedankt sich bei allen Kindern, die mitgemacht haben und freut sich schon auf den nächsten Malwettbewerb.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell