Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Spielhalle

Mönchengladbach (ots)

Gestern Morgen (23. 10.), zwischen ca. 5:55h und 6:00h, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Spielhalle an der Dahlener Straße eingebrochen und hat dabei ein Alarm ausgelöst. Über eine Hofeinfahrt gelangte der Täter an die Rückseite der Spielhalle. Hier stieg er auf eine Außenklimaanlage und hebelte ein in etwa zwei Meter Höhe befindliches Fenster au. Er kletterte in das Gebäude und durchsuchte die Spielhalle nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen sei nichts entwendet worden. Der Täter verließ den Tatort durch das Einstiegsfenster. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefon 02161-29-0. (wr)

