Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt - Täter erbeuten mehrere hundert Euro

Homberg (ots)

Gudensberg Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt Tatzeit: 11.12.2019, 19:40 Uhr Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten mindestens zwei unbekannte Täter gestern Abend bei einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt im Schwimmbadweg. Zwei mit Schusswaffen bewaffnete Täter betraten den Markt, begaben sich direkt zum Kassenbereich und bedrohten dort eine Angestellte. Sie forderten die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und das Geld in einen Rucksack zu füllen. Sie öffnete daraufhin die Kasse und steckte Scheingeld in den Rucksack. Zeitgleich fassten die Täter nach dem Bargeld in der Kasse und steckten dieses ebenfalls in den Rucksack. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Täter anschließend aus dem Markt. Von den beiden männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist zwischen 18 und 20 Jahren alt, ca. 180 cm groß und korpulent. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Steppjacke, pinkfarbene Handschuhe, Nike-Turnschuhe, eine schwarze Mütze und als Maskierung ein graues Tuch über die untere Gesichtshälfte. schwarze Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 18 und 20 Jahren alt, schlank und ca. 175 cm groß. Er trug eine blaue Jacke mit hellen Emblem auf der linken Brust, eine Hose mit Aufschrift "Austalia" auf dem linken Hosenbein, schwarze Handschuhe, eine schwarze Schildkappe und eine dunkle Sturmhaube über dem Kopf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell