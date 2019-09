Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Fahrzeugdiebe stahlen in der Nacht auf Donnerstag, den 12.09.2019, einen Audi an der Hofstraße.

Der Fahrer stellte seinen Audi Q5 am 11.09.2019, gegen 18:00 Uhr, auf einem Parkplatz an einem Mehrfamilienhaus nahe der Kreuzung Hofstraße Am Venn ab. Am nächsten Morgen, gegen 06:00 Uhr, stellte der Bielefelder fest, dass das Auto nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

