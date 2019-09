Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann beraubt Senior - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstag, den 13.09.2019, schubste ein unbekannter Mann einen 69-jährigen Bielefelder an der Lüneburger Straße und riss ihm die Tasche aus der Hand.

Der Senior ging gegen 21:00 Uhr mit seinem Rollator auf dem Gehweg der Lüneburger Straße in Richtung Uelzener Straße. In einer Kurve kam ihm ein junger Mann auf einem Fahrrad entgegen. Als dieser auf der Höhe des 69-Jährigen angekommen war, hielt er an und stieß dem Senior gegen die rechte Schulter. Im nächsten Moment riss er die schwarze Umhängetasche an sich, die der ältere Herr um seine rechte Schulter trug. Der Radfahrer flüchtete in Richtung Oldentruper Straße.

Der Täter war etwa 25 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er trug schulterlanges, blondes, leicht welliges Haar. Zur Tatzeit trug der Mann ein T-Shirt mit blauen und weißen Querstreifen. Er fuhr ein Fahrrad mit Ballonreifen.

Wer Hinweise zum gesuchten Mann geben kann, möge sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell