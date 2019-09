Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld beteiligt sich an Aktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick".

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld / BAB OWL - Am heutigen Tag findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" statt.

Bundesweit sind die Zahlen von Verkehrsunfällen unter Beteiligung des gewerblichen Güterverkehrs in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. So nahm die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Getöteten unter Beteiligung von Lkw in den letzten fünf Jahren um 17% zu. Insgesamt sind Lkw im Verhältnis zu ihrem Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen (32,6%) auf den Autobahnen überproportional häufig an Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten und Getöteten beteiligt. In OWL betrug dieser Anteil im Jahr 2018 genau 41,2%.

Häufigste Unfallursachen unter Beteiligung von Lkw auf den Autobahnen in OWL sind nicht angepasste Geschwindigkeit, mangelnde Ladungssicherung, unzureichender Abstand, Fehler beim Überholen und Übermüdung.

Gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr und dem Zoll führt auch die Polizei Bielefeld im Rahmen dieser Aktion an verschiedenen Orten Kontrollen auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich durch. Neben der Verkehrsüberwachung und der konsequenten Ahndung von Verkehrsverstößen durch Lkw-Fahrer bildet auch die Prävention einen Schwerpunkt der Aktion.

Neben aufklärenden und beratenden Gesprächen mit den kontrollierten Lkw-Fahrenden wird in Kooperation mit der DEKRA-Akademie in Bielefeld eine Informationsveranstaltung für angehende Berufskraftfahrer/-innen stattfinden.

