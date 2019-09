Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugin meldet Einbrecher - Polizei nimmt Täter fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete am Dienstag, den 10.09.2019, der Polizei Einbrecher am Grasweg. Polizeibeamte nahmen die Täter fest.

Einer Bielefelderin fielen gegen 10:10 Uhr an der Straße Grasweg am Haus eines Nachbarn zwei ihr unbekannte Männer auf. Die beiden Männer klingelten an der Haustür und gingen, als niemand öffnete, in den Garten. Die Einbrecher stiegen in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Die Zeugin rief sofort die Polizei und meldete ihre Beobachtungen.

Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die Täter in Richtung Meierteich. Im Rahmen der anschließenden Fahndung gelang es Polizeibeamten die Flüchtenden festzunehmen. Bei den Einbrechern, 25 und 20-Jahre alt, fanden die Beamten die Beute im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Festgenommenen gestanden die Tat sowie einen anderen Einbruchversuch. Am 09.09.2019 scheiterten sie bei dem Versuch in ein Haus in der Hofstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich hier das Kennzeichen eines verdächtigen PKW, der die Polizei zu den Festgenommenen führte.

Kriminalbeamte führten die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch dem Haftrichter vor, der Haftbefehle erließ.

