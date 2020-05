Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Schwarzfahrer flüchtet vor der Polizei (13.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ohne Fahrschein unterwegs war ein 17-Jähriger am gestrigen Mittwoch gegen 20 Uhr im Ringzug von Rottweil nach Schwenningen. Der junge Mann wurde auf dieser Fahrt vom Schaffner kontrolliert. Da er weder Fahrschein noch Ausweispapiere vorzeigen konnte, verständigte der Kontrolleur die Polizei, welche den Jugendlichen am Schwenninger Bahnhof in Empfang nehmen wollte. Kaum dass der Zug angehalten hatte, sprang der Jugendliche aus dem Abteil und flüchtete in Richtung der Straße "Alte Herdstraße". Er konnte jedoch ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige wegen "Schwarzfahren" rechnen.

