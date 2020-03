Polizei Gütersloh

POL-GT: Parkrempler auf der Blessenstätte - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagmittag (07.03., 12.20 Uhr) kollidierte eine bis dahin unbekannte Audi-Fahrerin bei einem Einparkversuch in eine Parklücke an der Straße Blessenstätte mit einem geparkten VW Polo.

Ein Zeuge konnte den Zusammenstoß aus einem angrenzenden Geschäft heraus deutlich hören. Anschließend beobachtete er, dass die Audi-Fahrerin fort fuhr, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und notierte sich das Kennzeichen des Audis.

Durch Polizeikräfte konnte die Unfallverursacherin zu einem späteren Zeitpunkt angetroffen werden. Gegen die 38-jährige Rietbergerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

