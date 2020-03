Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW Aufbruch

Celle / OT Wietzenbruch (ots)

Am Samstagnachmittag hatte eine Spaziergängerin ihren PKW im Wangelinweg abgestellt und ihren Hund ausgeführt. Als sie nach einem Zeitraum von einer Stunde wieder zu ihrem PKW zurükgekehrt war, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe am PKW eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Fußraum entwendet hatten. Spaziergänger, denen am Samstag zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Wangelinweges (Sportplatz Wietzenbruch) aufgefallen sind, mögen sich bitte bei der Polizei melden. In diesem Zusammenhang wird von der Polizei nochmals daraufhin gewiesen keine Wertgegenstände sichtbar im PKW zu hinterlassen.

