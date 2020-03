Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei stellt Fahrradieb auf frischer Tat

Celle / OT Westercelle (ots)

Am Samstagmorgen um 08:30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge einen männlichen Heranwachsenden bei dem Versuch beobachtet, ein Fahrrad zu stehlen. Der Täter hatte versucht mit einer Axt und einem Bolzenschneider das Rahmenschloss des Fahrrades zu knacken. Nachdem er durch eingesetzte Polizeibeamte bei der Tatausführung auf frischer Tat betroffen werden konnte, ist ermittelt worden, dass das Fahrrad durch den Täter zuvor aus einem Schuppen im OT Westercelle getragen worden war, um dann das Fahrradschloss am Feststellort zu knacken. Das Fahrrad sowie die Brechwerkzeuge sind sichergestellt worden. Auf den Täter wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrradiebstahles. Am Nachmittag konnte das hochwertige MTB dann wieder an die rechtmäßige Eigentümerin ausgehändigt werden.

