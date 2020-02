Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei stellt Fahrraddieb auf frischer Tat

Celle (ots)

Gestern Nachmittag beobachtete ein 63 Jahre alter Fahrradbesitzer, wie sich ein unbekannter Mann vor dem Ärztehaus am Neumarkt an seinem Fahrrad zu schaffen machte. Ehe der Dieb sich mit dem Fahrrad auf und davon machen konnte, schrie der Zeuge ihn so laut an, dass er von seinem Vorhaben abließ und zu Fuß die Flucht in Richtung Hafenstraße ergriff. Die alarmierte Polizei konnte die beschriebene Person kurz darauf am Jachthafen festnehmen. Der 31-Jährige war für die Beamten kein Unbekannter! Erst kürzlich war dieser aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der Grund: Verdacht des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls! Am Jachthafen nun erneut festgenommen, leugnete der 31-Jährige Mann aus Hambühren den soeben versuchten Fahrraddiebstahl vor dem Ärztezentrum. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.

