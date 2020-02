Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Feuer in Seniorenwohnanlage

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht löste in einem Seniorenwohnheim in der St.-Annen-Straße ein automatischer Feueralarm aus. Auf Grund erheblicher Rauchentwicklung im zweiten Geschoss hatte die Nachtwache die Brandstelle nicht lokalisieren können. Im Verlauf der folgenden Evakuierungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass das Feuer offenbar in den Räumlichkeiten eines 86 Jahre alten, demenzkranken Bewohners ausgebrochen war. Das Bettzeug hatte Feuer gefangen. Hinweise zur Brandursache konnte der Bewohner nicht geben. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden am Fußboden in etwa mittlerer vierstelliger Höhe. Durch die Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner in anderen Bereichen der Wohnanlage untergebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell