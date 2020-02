Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Küchenbrand in Fleischerei

Celle (ots)

Gestern Nachmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einer Fleischerei in der Hauptstraße nach Wienhausen aus. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Eine Mitarbeiterin der Fleischerei befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in den Geschäftsräumen. Es herrschte kein Kundenverkehr; das Geschäft war über die Mittagszeit geschlossen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand durch heißes Öl in einer Pfanne auf dem Gasherd ausgebrochen sein. Durch die Hitzeentwicklung geriet die darüber liegende Decke in Brand. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell