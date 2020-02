Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - LKW aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (25.02.) in der Straße "Waldschmiede" die Beifahrerscheibe eines geparkten LKW eingeschlagen. Sie öffneten anschließend die Beifahrertür und stahlen Zigaretten, Süßwaren und einen Scanner. Es entstand Sachschaden in vierstellige Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277/215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell