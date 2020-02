Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachtragsmeldung zu "Polizei sucht Eigentümer eines silbernen Damenfahrrades+++ Celle - Aufmerksame Zeugen decken Fahrraddiebstahl auf

Celle (ots)

Gestern Mittag erwischte ein 24 Jahre alter Anwohner in der Hattendorfstraße einen gewerbsmäßigen Fahrraddieb auf frischer Tat. Zunächst hatte er den Fremden im Innenhof seines Mehrfamilienhauses beobachtet, wie dieser sich dort in verdächtiger Art und Weise umschaute und in einen Verschlag spähte.

Als er ihn ansprach, antwortete der Ertappte, dass er nur "seine Katze suche". Die ebenso aufmerksame Freundin des 24-Jährigen hatte den Verdächtigen bereits vor mehreren Wochen beobachtet, wie dieser sich auf verschiedenen Grundstücken umgesehen und in Verschläge geschaut hatte.

Kurze Zeit später hielt sich der 24-Jährige mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder am Heeseplatz auf, als der Verdächtige plötzlich mit einem Damenfahrrad aus der Hattendorfstraße geradelt kam.

Die drei Männer sprachen ihn an und fragten ihn, woher er das Fahrrad habe.

Weil der Verdächtige sich in wirre Widersprüche verwickelte, rief der 24-Jährige Zeuge die Polizei, während Vater und Bruder den Radfahrer festhielten.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der 31 Jahre alte Mann aus Hambühren zu, das Fahrrad in der Hattendorfstraße beim Arbeiter-Samariter-Verbund gestohlen zu haben.

Das Fahrrad (Damenfahrrad der Marke Gudereit in Silber) stellten die Beamten sicher.

Nun sucht die Polizei nach dem Eigentümer. Er oder sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell