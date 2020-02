Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Bergen sucht wichtige Zeugin nach Diebstahl bei Rossmann

Celle (ots)

Am vergangen Wochenende kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Diebstahl bei der Fa. Rossmann in Bergen/Einkaufszentrum Süd. Ein Mann flüchtete mit einer gefüllten Tasche über die B3 zum Parkplatz der Fa. Zimmermann und stieg dort in ein wartendes Auto ein. Eine weibliche, noch unbekannte Person beobachtete das Geschehen und gab auch wichtige Daten an andere Zeugen weiter. Die Polizei in Bergen bittet diese unbekannte Zeugin sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 05051-471660 in Verbindung zu setzen.

