Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei stellt jugendliche Randalierer

Celle / OT Blumlage (ots)

Am frühen Samstagmorgen gelang es der Polizei zwei jugendliche Randalierer auf einem Parkplatz in der Braunschweiger Heerstraße vorläufig festzunehmen, die im Verdacht stehen, an zwei abgestellten PKW jeweils die Außenspiegel abzuschlagen. Bei einem der Verdächtigen ist ein Baseballschläger aufgefunden und sichergestellt worden, der für die Sportart untypische Gebrauchspuren aufwies. Aufgrund der Verdachtsmomente sind gegen die beiden Jugendlichen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Darüberhinaus ist festgestellt worden, das auch die Scheiben des gegenüberliegenden Bushäuschen entglast worden waren. Ob hier Tatzusammenhänge bestehen, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Personen, die am Samstagmorgen zwischen 03:30 Uhr und 03:50 Uhr Beobachtungen im Bereich der Braunschweiger Heerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden.

