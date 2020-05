Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch

Lienen (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Friedhof in Kattenvenne einen Lagerraum aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben sie daraus nichts gestohlen. Die Unbekannten müssen sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag (04.05.2020), 11.00 Uhr, auf dem Gelände an der Schweger Straße aufgehalten haben. Dort hebelten sie unmittelbar neben der Leichenhalle die Tür zum Lagerraum auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis bitte an die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

