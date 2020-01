Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Wega - Einbruch scheitert an Alarmanlage

Korbach (ots)

Erfolglos blieben unbekannte Täter am Samstag in Bad Wildungen-Wega. Sie lösten eine Einbruchmeldeanlage aus und flüchteten daraufhin ohne Beute.

Die Bewohner verließen ihr Haus Am Kirchenacker am Samstag gegen 16.00. Bei ihrer Rückkehr um 21.00 Uhr mussten sie feststellen, dass die Einbruchmeldeanlage lief. Bei der anschließenden Nachschau im Haus erkannten sie Hebelspuren an einer Tür und verständigten die Polizei.

Die Täter hatten versucht, eine Tür aufzuhebeln und dabei den Alarm ausgelöst. Sie flüchteten, ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell