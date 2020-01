Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Schule mit Graffiti beschmiert, hoher Sachschaden

Korbach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an Gebäuden der Westwallschule in Korbach an. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Verantwortlicher der Schule stellte am Samstagmorgen fest, dass an mehreren Stellen des Schulgebäudes und der Turnhalle Graffitis aufgesprüht worden waren. Die verschiedenen Motive haben eine Größe von bis zu 80 mal 200 Zentimetern, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro.

Die Polizeistation Korbach sucht Zeugen, Hinweise bitte an die Tel. Tel. 05631/9710

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

