Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter entblößt sich auf Terrasse vor Wohnzimmerfenster

Korbach (ots)

Ein unbekannter Mann entblößte sich am Mittwochabend auf der Terrasse vor einem Wohnzimmerfenster in einem Korbacher Wohngebiet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 21.30 Uhr begab sich der Exhibitionist durch den Garten an die Rückseite eines Einfamilienhauses in der Enser Staße in Korbach. Vor dem Wohnzimmerfenster entblößte er sich und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Eine Bewohnerin bemerkte den Mann, als sie die Rollläden herunterlassen wollte. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Den Täter beschrieb die Bewohnerin mit normaler Statur und etwa 180 cm groß. Er war mit dunkler Jacke und dunklen Schuhen bekleidet und soll eine Gesichtsmaske getragen haben.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der unbekannte Täter in der Vergangenheit bereits öfters unsittlich in Korbacher Wohngebieten gezeigt hat. Die Bevölkerung wird daher gebeten, in ähnlichen Fällen sowie bei verdächtigen Personen und Fahrzeugen sofort die Polizei zu verständigen, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell