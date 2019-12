Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-Jähriger auf offener Straße zusammengeschlagen

Hamm-Uentrop (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am späten Samstagabend (28. Dezember) auf der Ostenallee, in dessen Verlauf ein 18-Jähriger von bisher unbekannten Personen attackiert worden ist. Der junge Erwachsene aus Hamm hielt sich gegen 21 Uhr zwischen Elchstraße und Hirschgraben im Bereich einer gegenüberliegenden Bushaltestelle auf, als drei unbekannte, männliche Gestalten mit einem schwarzen Mercedes erschienen und den jungen Mann gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten traktierten. Die Krawallmacher können als südländisch beschrieben werden. Anschließend entfernten sich die Männer mit dem Daimler auf der Ostenallee in Richtung stadtauswärts. Der malträtierte Teenager wurde durch die Angriffe leicht verletzt. Da er keine konkreten Angaben zu den Streithähnen machen kann, bittet die Polizei um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 916 - 0. (es)

