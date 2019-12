Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Lohauserholz (ots)

Am Samstag, 28. Dezember gegen 17.40 Uhr, wurde eine 19-jährige Fußgängerin auf der Lohauserholzstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 24-jähriger Autofahrer erfasste die junge Frau beim Abbiegen in Höhe der Zufahrt zum Kaufland. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell