Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Getäuscht, zugedröhnt und ohne Lappen

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

In der Staatsstraße wurde gestern Abend (30.10.2019, 19.30 Uhr) ein 45-jähriger Autofahrer kontrolliert. Da er keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde er nach seinen Personalien befragt. Dabei gab er eine falsche Identität an. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann seit 13 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Wegen seinen persönlichen Auffälligkeiten gab er zudem an, am Vortag Amphetamin konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell