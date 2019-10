THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW-HH MV SH: THW - Tag der offenen Tür beim THW Ortsverband Neustrelitz

Bild-Infos

Download

Neustrelitz (ots)

Am 19. Oktober 2019 lädt der THW Ortsverband Neustrelitz alle Interessierten zum Tag der offenen Tür auf sein Gelände ein. Neben einer Technikschau für die Großen, gibt es auch die THW Riesenrutsche für die Kleinen. Gleichzeitig kann den derzeit 35 Anwärtern und Anwärterinnen bei ihrer Abschlussprüfung über die Schulter geschaut werden. An verschiedenen Stationen müssen sie zeigen, dass sie in der Ausbildung gut aufgepasst haben und mit den verschiedensten Einsatzgeräten umgehen können. Nebenan werden unsere Junghelfer und Junghelferinnen ihr Können unter Beweis stellen in der Hoffnung sich eines der begehrten Leistungsabzeichen zu verdienen. Neben technischen Aufgaben warten hier auch Gruppenaufgaben, bei denen die Jugendlichen Sozialkompetenz zeigen müssen.

Kommen Sie zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Louisenstraße 19 vorbei, kommen Sie mit uns ins Gespräch und lernen Sie das Technische Hilfswerk in Neustrelitz kennen.

Pressevertreter melden sich bitte kurz über die unten stehenden Kontaktdaten an.

Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Désirée Mattausch

E-Mail: Desiree.Mattausch@thw.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell