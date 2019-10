THW-HH MV SH: Staatsekretär Stephan Mayer im Gespräch mit THW-Einsatzkräften beim Besuch des Infostandes beim Bürgerfest

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Im Rahmen des Bürgerfestes besuchte Staatsekretär Stephan Mayer vom Bundesinnenministerium auch das Technische Hilfswerk. Der THW Landesverband HHMVSH hatte anlässlich der Feierlichkeiten auch einen Informationsstand an der Blaulichtmeile auf der Blücherbrücke an der Kiellinie. Mit einem Boot der Bundespolizei landete der Staatssekretär am Steg neben dem Stand. Landesbeauftragter Dierk Hansen, Landesjugendbeauftragter Michael Hye und Referatsleiter Jörg Behling begrüßten Stephan Mayer. Im Rahmen des fast einstündigen Besuches sprach der Staatssekretär mit Helfern der Fachgruppen Wassergefahren aus Eckernförde und Niebüll, die Mitfahrten für die Besucherinnen und Besucher des Bürgerfestes anboten. Themen waren Besonderheiten der Ortsverbände. Am Stand traf der Staatssekretär auch Helferinnen und Helfer anderer Ortverbände zum Gespräch. Mit THW-Einsatzjacke bekleidet fuhr Staatsekretär nach dem Besuch mit dem Eckernförde zu einem weiteren Termin im Bereich des Ostseekais.

