Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dreiste Diebe stehlen Mobiltelefone

Bocholt (ots)

Am Samstag betraten drei Männer gegen 13.40 Uhr ein Mobilfunkgeschäft an der Neustraße. Sie rissen fünf Smartphones (Samsung Galaxy S10+, zwei iPhone 11 Pro, iPhone 8, iPhone XS) aus den Sicherungen und flüchteten mit ihrer Beute.7 Der Mitarbeiter beschreibt die Täter wie folgt: 18 - 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, vermutlich arabische Sprache. Ein Täter trug ein gelbes Oberteil mit einer Weste. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Ob ein Zusammenhang mit einer fast zeitgleich begangenen Tat (Neutorplatz) besteht, ist noch nicht bekannt.

