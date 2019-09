Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - BNW aufgebrochen

Ahaus (ots)

Lenkrad und Tachoeinheit entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag aus einem BMW. Dieser hatte in einer nicht verschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Webereiweg gestanden. Um in den Pkw zu gelangen, hatte der Täter eine Seitenscheibe beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

