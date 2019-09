Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zwei Einbrüche auf der Ramsdorfer Straße

Velen-Ramsdorf (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag und Samstagnachmittag kam es auf der Ramsdorfer Straße zu einem Einbruch in eine Fischerhütte (Fenster aufgehebelt) und in eine Garage (Vorgehensweise unbekannt). Aus der Hütte wurde eine Bluetooth Bass Box entwendet, aus der Garage ein schwarzes Damenpedelec der Marke Victoria. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

