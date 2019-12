Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 11-jähriger Junge wurde am Samstag, 28. Dezember um 16.52 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg verletzt. Er querte die Fahrbahn hinter einem geparkten Transporter. Dabei stieß er mit einem 61-jährigen Opelfahrer zusammen, der den Bockumer Weg in Richtung Heessen befuhr. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. (be)

