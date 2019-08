Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Ermittler der Bundespolizei vollstrecken Haftbefehl gegen Schleuser

Am 28. August durchsuchten mehr als 50 Ermittler der Bundespolizei Wohnungen im Landkreis Trier-Saarburg und in Mainz. Hierbei vollstreckten sie einen Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Moldauer, der noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt wurde. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, unter anderem Arbeitsverträge, Rechnungen, Computer und Mobiltelefone. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trier ermittelte die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main bereits seit Februar 2018 gegen den Mann und eine 31 Jahre alte Mittäterin. Ihnen werden gemeinschaftliche Schleusung, Urkundendelikte und Menschenhandel vorgeworfen. Den Ermittlungen zufolge sollen sie ukrainische und moldauische Staatsangehörige mit gefälschten Urkunden und Identitätsdokumenten ausgestattet haben, um so deren illegalen Aufenthalt und unerlaubte Beschäftigung in Deutschland nach außen hin zu legalisieren. Der Vorwurf des Menschenhandels resultiert aus den Rahmenbedingungen, unter denen die Arbeitskräfte beschäftigt wurden.

