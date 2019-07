Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Junge Mutter wandert direkt vom Flugzeug ins Gefängnis

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei verhaftete am 22. Juni eine 28-jährige Rumänin direkt am Flugzeug. Die junge Mutter reiste mit ihrer einjährigen Tochter von Rumänien nach Frankfurt, ohne sich anscheinend darüber bewusst zu sein, dass zwei Justizbehörden mit Haftbefehlen nach ihr suchten. Die Rumänin handelte sich eine Freiheitsstrafe von 95 Tagen ein, weil sie in den letzten Jahren ohne Fahrschein in der Region öffentliche Verkehrsmittel nutzte. Die Gefängnisstrafe hätte sie durch Zahlung von insgesamt 1.900 Euro abwenden können. Da die 28-Jährige nicht über dieses Geld verfügte, rief sie ihren Lebensgefährten an, der zunächst angab, seine Liebste auslösen zu können. An der Wache angekommen stellte sich allerdings heraus, dass er nicht in der Lage war, die Summe zu begleichen. Auch die Vaterschaft des mitgereisten Kleinkindes konnte nicht belegt werden. Aus diesem Grund wanderte die Rumänin noch am gleichen Abend in die Justizvollzuganstalt. Ihre Tochter wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

