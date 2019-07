Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Fahnder der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt erfolgreich

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Main (ots)

Direkt am Flugzeug klickten am 4. Juli die Handschellen für einen 28-jährigen Rumänen bei seiner Ankunft aus Bukarest. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau suchte bereits seit November 2018 mit einem Untersuchungshaftbefehl nach dem Mann. Im Oktober 2017 soll er demnach gemeinsam mit Komplizen Elektrowerkzeuge und -kabel im Wert von rund 16.500 Euro von einem Betriebsgelände in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) entwendet haben. Hierzu brachen die Täter zuvor mehrere Container und eine Werkshalle auf. Auf dem Nachbargelände soll die Gruppe anschließend ein abgestelltes Auto aufgebrochen und das darin befindliche Radio gestohlen haben. Insgesamt entstand ein Sach- und Stehlschaden von rund 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Moser

Telefon: 069/3400 4011

E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell