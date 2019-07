Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mann entblößt sich und läuft über das Vorfeld

Frankfurt/Main (ots)

Am 28. Juni lief ein komplett entkleideter nigerianischer Staatsangehöriger über das Vorfeld am Flughafen Frankfurt am Main. Der 19-Jährige abgelehnte Asylbewerber sollte in sein Heimatland zurückgewiesen werden. Zwei Bundespolizisten brachten ihn deshalb mit einem Dienstfahrzeug direkt zum Flugzeug. Während der Fahrt verhielt er sich ruhig und unauffällig. Am Flugzeug angekommen, stiegen die Beamten mit ihm aus dem Dienstfahrzeug aus, um ihn ins Flugzeug zu verbringen. Kurz nach dem Aussteigen wendete er sich abrupt von den Beamten ab und rannte los. Während er über das Vorfeld lief, zog er sich aus noch nicht geklärten Gründen vollständig aus. Die Bundespolizisten konnten ihn mit Unterstützung zweier Flughafenmitarbeiter stellen. Gefesselt und wieder bekleidet, brachten sie ihn zurück zur Dienststelle. Der Nigerianer bleibt bis zu seiner Zurückweisung nach Lagos in polizeilichem Gewahrsam.

