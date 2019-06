Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Hofladen - Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots)

In einen Hofladen im "Pfriemenäcker" wurde zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich auf dem Gelände Zugang zu einem Lagerraum verschafft. Über diesen gelangte er in den Verkaufsraum des Hofladens, wo er gewaltsam eine Kasse an sich riss. Mit dieser ergriff der Unbekannte dann die Flucht. In der Kasse befand sich ein geringer Wechselgeldbetrag. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

