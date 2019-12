Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher erpresst und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (19.12.2019) einen 15 Jahre alten Jugendlichen in der Schwabstraße unter Androhung von Schlägen bestohlen. Der 15-Jährige war gegen 20.30 Uhr in der Schwabstraße unterwegs, als zwei unbekannte Männer auf Höhe der Hausnummer 73 von hinten an ihn herantraten und in eine Hofeinfahrt drängten. Sie forderten ihn zur Herausgabe von mehreren Wertgegenständen auf und erbeuten eine Jacke, eine Mütze, sein Mobiltelefon sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Da die Täter den Jugendlichen mit dem Gesicht voraus an die Wand drückten, kann er sie nicht beschreiben. Einer von ihnen trug weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

