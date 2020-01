Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Graffitis an Westwallschule: Weitere Graffitis in der Enser Straße in Korbach festgestellt

Korbach (ots)

In der Pressemeldung von heute um 11.46 Uhr wurde über Graffitis an der Westwallschule in Korbach berichtet, die ein Verantwortlicher der Schule am Sonntagmorgen (und nicht Samstagmorgen) feststellte.

Wie die Ermittler der Polizei Korbach aktuell berichteten, wurden im Laufe des Montags im Nahbereich der Westwallschule weitere Graffitis festgestellt. Aufgrund der Örtlichkeiten und der aufgebrachten Zeichen geht die Polizei von Tatzusammenhang aus. Betroffen von den Schmierereien sind außer der Schule noch ein Kindergarten und ein Seniorenheim sowie zwei Stromkästen in der Enser Straße. Die Tatzeit dürfte in allen Fällen die Nacht von Samstag auf Sonntag gewesen sein. Der Gesamtschaden bei allen Taten beträgt etwa 4.000 Euro.

Die Polizeistation Korbach sucht Zeugen, Hinweise bitte an die Tel. Tel. 05631/9710

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

