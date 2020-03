Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere Schwarzarbeiter und Mittäter gestellt

Weißenberg + Bautzen (ots)

Ein 36-jähriger Ukrainer geriet am 13. März 2020 in eine Kontrolle der Bundespolizei auf einem BAB4-Parkplatz bei Weißenberg. Er und ein 62-jähriger Pole, der ihren Mercedes Benz SUV lenkte, waren auf dem Weg in Richtung polnische Grenze als sie um 17:00 Uhr gestoppt wurden. Der Ukrainer wies sich mit einem gültigen Reisepass und polnischem Visum aus, hatte aber auch Dokumente dabei, die eine Arbeit bei einem Solaranlagendienstleister in Hessen belegen. Ein entsprechendes Visum und eine Arbeitserlaubnis konnte er jedoch nicht vorliegen. Somit hat er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten. Der polnische Fahrer kann mit der Erwerbstätigkeit des Ukrainers in Verbindung gebracht werden, wobei seine genaue Rolle noch ermittelt werden muss.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen unerlaubter Beschäftigung, wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen Beihilfe dazu. Der Fahrer konnte seine Reise fortsetzen, der Ukrainer wurde an die Ausländerbehörde übergeben.

Einen Tag später kontrollierten Bundespolizisten um 09:30 Uhr auf Höhe der BAB4-Ausfahrt Bautzen Ost einen polnischen Kleinbus. In ihm war ein 49-jähriger Ukrainer unterwegs nach Baden-Württemberg um als Altenpfleger zu arbeiten. Eine Genehmigung dafür hatte er nicht dabei. Er sollte einen Monatslohn in Höhe von 1.000,00 Euro erhalten.

Aufgrund des Verdachts, dass er bereits als Pfleger gearbeitet hat, ermittelt die Bundespolizei nun auch gegen ihn. Er wurde inzwischen nach Polen zurückgeschoben.

