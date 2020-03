Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Ottendorf-Okrilla (ots)

Bundespolizisten vollstreckten am 9. März 2020 auf der Autobahn 4 einen Haftbefehl gegen einen 37-jährigen Polen. Der junge Mann wurde um 23:45 Uhr am Parkplatz Eichelberg kontrolliert und bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Kleve wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Da er die Geldstrafe in Höhe von 400,00 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßt.

