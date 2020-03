Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Rücksichtslose Flucht vor der Polizei

Großschönau (ots)

Eine wilde Verfolgung zwischen Polizei und einem flüchtenden Verkehrsrowdie fand am 10. März 2020 in Großschönau statt.

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) war gegen 14:45 Uhr in Spitzkunnersdorf unterwegs. Als der Fahrer eines entgegenkommenden älteren Mercedes Benz mit tschechischen Kennzeichen die Beamten erblickte, gab er unvermittelt Gas und versuchte, in Richtung Großschönau zu entkommen. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen um diesen zu kontrollieren. Auf Höhe "Forsthaus Großschönau" verläuft die Landstraße stark abschüssig. Hier muss der Flüchtende weit über 150 km/h gefahren sein. In Großschönau bog der Mercedes in Richtung Hutberg ab und befuhr dann mit hoher Geschwindigkeit eine 30er-Zone. Die Beamten verringerten hier jedoch ihr Tempo um niemanden zu gefährden. Kurz darauf verloren sie den Sichtkontakt. Gemeinsam mit weiteren Streifen fahndeten die Bundes- und Landespolizisten in Großschönau nach dem Wagen. Nach kurzer Zeit fanden sie den Mercedes parkend in einer Grundstückseinfahrt vor. Der Motor war noch warm und es befanden sich frische Unfallspuren an der PKW-Front. Der Fahrer muss kurz zuvor gegen einen benachbarten Zaun gefahren sein. Inzwischen konnte ein Tatverdächtiger als möglicher Fahrer ermittelt werden. Dieser besitzt keinen Führerschein.

Gegen ihn leitete die Landespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ein. Verletzt wurde niemand. Warum der Fahrer vor der Polizei flüchtete, werden die weiteren Ermittlungen aufklären.

