Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 30.01.2020

Goslar (ots)

Unfall zwischen 2 Pkw

Am Do., 30.01.2020, 08.05 Uhr, bog eine 32-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw VW Polo von der Seesener Str. nach rechts in die Kirchstraße ein. Hierbei geriet sie nach links und stieß mit dem entgegen kommenden Pkw Renault eines 61-jährigen Langelsheimers zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 5000 Euro.

Pkw gerät auf regennasser Fahrbahn in den Straßengraben

Am Do., 30.01.2020, 11.40 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Langelsheim die Kreisstradße 35, von Langelsheim i.R. Wolfshagen. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den gegenüberliegenden Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

