Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.01.2020.

Goslar (ots)

Zwei Fahrräder gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 07.50 und 13.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei auf dem Schulhof des Ratsgymnasiums in der Schilderstrasse gesichert abgestrellte Fahrräder. Es handelt sich dabei um ein grün-anthrazitfarbenes Mountainbike Haibike Big Curve 29, 50er Rahmengrösse, 29er Reifengrösse, 30er Kettengangschaltung, und ein schwarzes Herrenrad Focus Black Forest, 27er Rahmengrösse, 27er Kettengangschaltung. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

