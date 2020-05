Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, 12. Mai 2020, kam es um 08.19 Uhr auf der Antoniusstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen und ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek befuhren die Antoniusstraße in entgegengesetzter Richtung. Als sie sich begegneten kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Hierdurch wurde der Wagen des Emstekers gegen einen weiteren, geparkten Pkw geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro. Die beiden Fahrzeuge, die auf der Antoniusstraße fuhren, mussten abgeschleppt werden.

