Vechta - Sachbeschädigung eines Werbeträgers

Zwischen Freitag, 08. Mai 2020, 19.00 Uhr und Montag, 11. Mai 2020, 10.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Marschstraße, den Kunststoffeinsatz der Werbetafel eines dort ansässigen Omnibusbetriebes, sodass diese aus ihrer Halterung brach. Die Werbetafel von einer Größe von 1m x 4 m ist im Bereich der Zufahrt zum Betriebsgelände aufgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung auf Kindergartengelände

Von Freitag, 08. Mai 2020, 19.00 Uhr bis Montag, 11. Mai 2020, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Dornierstraße, auf das Gelände eines Kindergartens. Hier trugen sie eine kleine Wasserspielwanne aus Kunststoff samt Metallgestell in eine Holzspielhütte. Hierbei wurde die Wanne beschädigt. Zudem ließen die Täter diversen Müll und Unrat zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 11. Mai 2020, kam es um 15.30 Uhr auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte in seinen geparkten Wagen einzusteigen. Hierzu öffnete er die Fahrertür so weit, dass diese von einem neben ihm haltenden Pkw mit Anhänger erfasst und beim Anfahren mitgezogen wurde. Hierdurch wurde der Wagen des 57-Jährigen auf den Wagen einer 37-jährigen Dinklagerin geschoben. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro.

