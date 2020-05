Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Brand eines Kühlschrankes

Am Montag, 11. Mai 2020, kam es gegen 17.00 Uhr an der Vlämischen Straße zu einem Brand. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein alter, defekter Kühlschrank in einem leerstehenden Gebäude aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten ist. Die Feuerwehr Lastrup rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen aus und konnte das Feuer löschen. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 11. Mai 2020, wurde um 17.50 Uhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Alten Emsteker Weg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Daher wurde der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Missbrauch von Kfz-Kennzeichen, Pkw nicht versichert

Am Montag, 11. Mai 2020, wurde um 18.10 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen auf dem Thujaweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann den Wagen mit entwerten Kennzeichen führte. Daher lag für den Pkw auch nicht der erforderliche Versicherungsschutz vor. Die entwerteten Kennzeichen wurden sichergestellt, dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Mai 2020, kam es zwischen 11.30 und 11.57 Uhr auf einem Parkplatz an der Amerikastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf Plus und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Mai 2020, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in der St.-Paul-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte ein Wohnmobil des Herstellers Fiat, das dort geparkt war und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 850 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

